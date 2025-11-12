Зеленский отказался от вечернего ритуала на фоне коррупционного скандала

Зеленский не выпустил вечернее обращение на фоне коррупционного скандала

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября не выпустил в социальных сетях вечернее обращение к гражданам страны. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«На это обратили внимание многие в Сети, в частности, нардеп [Алексей] Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). (...) В последний раз обращение было пропущено 22 июля, на фоне попыток Банковой лишить полномочий НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро Украины] и протестов по этому поводу», — говорится в публикации.

Отмечается, что отказ Зеленского от «вечернего ритуала» 11 ноября также произошел на фоне коррупционного скандала.

Ранее НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

Вместе с тем вечером 11 ноября бывший министр экономики Украины и советник главы офиса Зеленского Тимофей Милованов заявил о своем уходе из наблюдательного совета национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) «Энергоатом».