Президент Украины Владимир Зеленский перекладывает ответственность за все провалы на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.
«Ведь очень удобно, что он русский. Как и Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких "и" по этому поводу», — написал он. Так аналитик прокомментировал пост украинского лидера, который опубликовал рапорт Сырского, назвав его Верховным главнокомандующим.
Ранее Кошкович заявил, что жители Украины устроят массовый побег в Европу этой зимой. Эксперт также отметил, что «каждая пуля, каждая ракета и каждый цент», отправленные на помощь Киеву, продлевают конфликт и увеличивают вероятность падения Украины.
До аналитик Кошкович предостерег Зеленского от атак на нефтепровод «Дружба». «Что-то мне подсказывает, что Венгрии придется поставлять еще больше электричества», — допустил он.