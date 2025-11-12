Кошкович: Зеленский перекладывает ответственность за все провалы на Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский перекладывает ответственность за все провалы на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.

«Ведь очень удобно, что он русский. Как и Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких "и" по этому поводу», — написал он. Так аналитик прокомментировал пост украинского лидера, который опубликовал рапорт Сырского, назвав его Верховным главнокомандующим.

Ранее Кошкович заявил, что жители Украины устроят массовый побег в Европу этой зимой. Эксперт также отметил, что «каждая пуля, каждая ракета и каждый цент», отправленные на помощь Киеву, продлевают конфликт и увеличивают вероятность падения Украины.

До аналитик Кошкович предостерег Зеленского от атак на нефтепровод «Дружба». «Что-то мне подсказывает, что Венгрии придется поставлять еще больше электричества», — допустил он.