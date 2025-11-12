Женщину приговорили к тюремному заключению за отказ разводиться с мужем

В Израиле женщину отправили в тюрьму за отказ разводиться с мужем

В Израиле женщину приговорили к тюремному заключению за то, что она несколько лет отклоняла все попытки расторжения брака. Об этом сообщает издание Ynet.

Тель-авивский раввинский суд постановил заключить под стражу женщину, которая систематически отказывалась принимать разводное письмо (гет) от мужа. На протяжении четырех лет ей пытались вручить документ и муж, и родные, и даже полицейские. Такой приговор в отношении женщины стал вторым подобным случаем в судебной практике страны.

Согласно нормам иудейского права, для официального расторжения брака требуется взаимное согласие обеих сторон, а упорствующая сторона может подвергаться различным санкциям. В настоящее время в израильских тюрьмах содержатся 10 мужчин, отказавшихся предоставить женам развод, тогда как аналогичные меры в отношении женщин применяются крайне редко.

Раввин Давид Лау, подписавший ордер на арест, отметил, что решение принято после многолетнего игнорирования ответчицей судебных повесток и предписаний.

Ранее сообщалось, что ортодоксальная иудейка из США попыталась лишить секса других последователей этой веры в попытке получить развод. Ей помогла активистка и блогер, которая предложила всем подписчицам-иудейкам устроить забастовку и отказывать мужьям в близости.