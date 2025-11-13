Европе предрекли суды из-за одного способа финансирования Украины

Депутат Журова: Россия оспорит выделение ЕС Украине средств за счет ее активов

Российские деньги не должны использоваться для финансирования Украины, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на выделение Европой Киеву средств за счет дохода от замороженных активов России.

О финансировании Украины сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, Европейская комиссия (ЕК) выделит Украине около шести миллиардов евро по кредитной линии Группы семи (G7), выделенной под доходы от замороженных российских активов.

«Если они этот шаг сделают, мы все равно будем защищаться. Суды будут, я не сомневаюсь в этом. Когда Европа, например, будет заинтересована уже во взаимодействии с нами, это все будет оспорено и Украине потом все это отдавать придется. Или Европа им простит? Вопрос. Деньги немаленькие. Смотря еще на какие цели, потому что если это опять же на продолжение конфликта, тогда вообще это все выглядит очень плохо», — поделилась депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен потратить доходы от замороженных российских активов на оружие и производство.

