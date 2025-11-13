Культура
Асмус рассказала о запрете говорить с Наталией Орейро

Актриса Кристина Асмус назвала Наталию Орейро комфортным и дружелюбным человеком
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Кристина Асмус рассказала о работе с уругвайской певицей и актрисой Наталией Орейро. Ее цитирует сайт «Страсти».

Артистки вместе снялись в фильме «Письмо Деду Морозу». По словам Асмус, сначала на съемках было запрещено разговаривать с Орейро, доставать телефоны и приближаться к актрисе. Однако в итоге звезда сериала «Дикий ангел» оказалась комфортным в общении и дружелюбным человеком. Когда знаменитость впервые приехала на площадку, она сразу же обняла каждого члена съемочной группы.

Асмус отметила профессионализм Орейро и назвала ее «крутой девчонкой». Она рассказала, что однажды уругвайская звезда отказалась уходить с площадки в теплое помещение, несмотря на минусовую температуру. Вместо этого Орейро решила поддержать коллег. «Наталия сказала: "Я не могу оставить партнеров и буду подыгрывать им за кадром". Она не ушла в машину греться и пить чай», — поделилась Асмус.

Ранее стало известно, что Орейро приедет в Россию по случаю премьеры фильма со своим участием. Ожидается, что актриса вернется в страну 24-25 ноября.

