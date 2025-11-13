Баскетболиста ЦСКА жестоко избили в ночном клубе Подмосковья

В Подмосковье возбудили дело после избиения баскетболиста ЦСКА Ершова

В подмосковном Раменском возбудили уголовное дело после избиения 18-летнего баскетболиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Факт избиения выявили во время мониторинга соцсетей. В одной из публикаций сообщалось, что в ночном клубе напали на двух молодых людей, одним из которых оказался баскетболист «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов. Конфликт произошел из-за девушки — ее потерпевшие попытались защитить от навязчивого знакомства.

Дело расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением оружия.

