12:17, 13 ноября 2025

Баскетболиста ЦСКА жестоко избили в ночном клубе Подмосковья

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В подмосковном Раменском возбудили уголовное дело после избиения 18-летнего баскетболиста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Факт избиения выявили во время мониторинга соцсетей. В одной из публикаций сообщалось, что в ночном клубе напали на двух молодых людей, одним из которых оказался баскетболист «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов. Конфликт произошел из-за девушки — ее потерпевшие попытались защитить от навязчивого знакомства.

Дело расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением оружия.

