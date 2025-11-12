Силовые структуры
Разбившим голову депутату Госдумы мигрантам запросили срок

В Самаре напавшим на депутата Госдумы Матвеева запросили до 11 лет колонии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Самаре гособвинение запросило срок для трех обвиняемых в покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщает ТАСС.

Некруза Бохирова и Мурода Мусурова просят приговорить к 9,5 и 11 годам колонии строгого режима, еще одного — несовершеннолетнего — к 6,5 года воспитательной колонии.

По версии следствия, 18 июля 2024 года молодые люди деревянной палкой и кирпичом избили депутата и его водителя. Как рассказал парламентарий, он увидел, как мигранты напали на прохожих, и попытался остановить дебоширов. Потерпевшим понадобилась помощь медиков.

Бохиров и Мусуров частично признали вину, подросток не признал вину ни по одному из эпизодов.

Ранее сообщалось, что в Якутске задержали 18-летнего студента, подозреваемого в расправе над сокурсником в общежитии.

