Бывший игрок сборной СССР оценил шансы российских футболистов в Европе

Пономарев: Сборной России по футболу с такой игрой в Европе делать нечего
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оценил шансы сборной России по футболу на международных турнирах в Европе. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Пономарева, результаты товарищеского матча со сборной Перу показали, что российские футболисты будут не в состоянии достойно выступить на международных турнирах. «Нам с такой игрой в Европе вообще делать нечего. И главное, что Валерий Карпин вызывает вратаря Матвея Сафонова, который даже не играет в основном составе своей команды», — заявил он.

Пономарев также назвал безобразием вызов на товарищеские матчи игроков, которые играют за рубежом. «И зачем нам нужен Алексей Миранчук, который играет в Америке. Да и тот же Александр Головин, ведь это товарищеская игра, которая ничего не решает. Зачем мы тратим такие деньги, ведь их нужно привозить и отвозить, заселять и кормить», — подчеркнул он.

12 ноября сборная России провела товарищеский матч с Перу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 1:1. Карпин объяснил, что его игрокам помешало плохое качество газона на стадионе.

