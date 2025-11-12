Карпин нашел объяснение ничье в матче с Перу

Карпин: Сафонов пропустил гол в товарищеском матче с Перу из-за качества газона

Главный тренер сборной России Валерий Карпин нашел объяснение ничейному исходу товарищеского матча с национальной сборной Перу. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Карпина, вратарь сборной Матвей Сафонов пропустил гол от перуанцев из-за качества покрытия на футбольном поле. «Поговорили с футболистами в перерыве, они сказали: "Георгиевич, на таком поле быстрее невозможно играть". Выбор стадиона был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так», — сказал он.

12 ноября сборная России провела товарищеский матч с Перу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 1:1.

Следующий матч сборная России проведет против команды Чили. Встреча пройдет 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций. Команды проводят только товарищеские матчи.