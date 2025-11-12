Сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче

Сборная России сыграла вничью с национальной командой Перу в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 1:1. На 18-й минуте счет открыл полузащитник Александр Головин. На 82-й минуте отставание команды Перу сократил нападающий перуанцев Алекс Валера.

14 октября российская команда в Волгограде обыграла сборную Боливии. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» в Москве и завершилась со счетом 3:0.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.