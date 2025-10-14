Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:04, 14 октября 2025Спорт

Сборная России обыграла Боливию в товарищеском матче

Сборная России со счетом 3:0 обыграла Боливию в товарищеском матче
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России обыграла национальную команду Боливии в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счетом 3:0. На 18-й минуте счет открыл полузащитник Лечи Садулаев, на 43-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Алексей Миранчук, на 57-й минуте гол забил нападающий Иван Сергеев.

10 октября российская команда в Волгограде обыграла сборную Ирана. Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 2:1.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил отношения с Путиным

    Назван срок появления устойчивого снежного покрова в Москве

    В Финляндии высказались об ослаблении России

    Предложен ответ России на поставки США ракет Tomahawk Украине

    Американский министр призвал Европу усилить давление на Россию

    Расторгуев высказался о родах под песню «Любэ»

    Трамп заявил о нежелании Путина завершать конфликт на Украине

    НАТО выступит с заявлением на фоне смягчения правил применения оружия против России

    Трамп пригрозил стране НАТО наказанием

    Трамп предсказал просьбу Зеленского на предстоящей встрече

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости