Сборная России обыграла Боливию в товарищеском матче

Сборная России со счетом 3:0 обыграла Боливию в товарищеском матче

Сборная России обыграла национальную команду Боливии в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счетом 3:0. На 18-й минуте счет открыл полузащитник Лечи Садулаев, на 43-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Алексей Миранчук, на 57-й минуте гол забил нападающий Иван Сергеев.

10 октября российская команда в Волгограде обыграла сборную Ирана. Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счетом 2:1.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.