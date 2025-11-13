Экономика
В российских регионах приготовились к росту дефицита бюджетов

«Ъ»: Регионы СФО планируют рост дефицита бюджетов в 2026 году на 10,2 млрд руб.
Платон Щукин
Регионы Сибирского федерального округа (СФО) завершили формирование проектов собственных бюджетов на следующий год. Совокупный дефицит десяти субъектов Федерации увеличится на 10,2 миллиарда рублей по сравнению с утвержденным год назад уровнем, до 185,79 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет «Коммерсантъ».

Без дефицита второй год собираются обойтись только власти Томской области, но если учитывать динамику расходов и доходов бюджета в нынешнем году, то добиться такого результата им будет сложно. Большая часть совокупного дефицита в 2026 году придется на Красноярский край — 75,1 миллиарда рублей.

Далее следуют Новосибирская (44,29 миллиарда рублей), Иркутская (24,9 миллиарда) и Кемеровская (16,91 миллиарда) области и Алтайский край (14 миллиардов рублей). Заметно меньше даже после увеличения остаются дефициты у Омской области (1,6 миллиарда рублей против 0,5 миллиарда годом ранее) и Республики Алтай (400 миллионов против 200 миллионов рублей).

Власти регионов намерены нарастить усилия по поиску источников средств наполнения бюджета. Например, в Новосибирской области предполагается сокращение налоговых вычетов для компаний, то есть речь идет об ужесточении налогообложения. Впрочем, в итоговом виде региональные документы еще не утверждены.

Между тем Минфин России ожидает в 2026 году сокращения дефицита федерального бюджета с 5,7 триллиона рублей до 3,7 триллиона. Чтобы закрыть дыру, возникшую в текущем бюджете из-за падения нефтегазовых доходов, ведомство более чем в два раза увеличило объем заимствований в четвертом квартале.

