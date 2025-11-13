Депутат оценил шансы сбить инфляцию до четырех-пяти процентов

Депутат Говырин: В 2026 году инфляция вероятно упадет до четырех-пяти процентов

В настоящее время в России трудоустроиться могут практически все желающие, а сами работодатели активно наращивают штаты. Об этом заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Его процитировало «Лайф».

Он обратил внимание, что уровень безработицы упал до исторически низких 2,1 процента, а средняя начисленная зарплата в 2025 году превысила показатель прошлого года на 13,6 процента. Он полагает, что инфляция в России, вероятно, снизится в 2026 году до четырех-пяти процентов.

Также Говырин призвал не забывать, что объем Фонда национального благосостояния остается в пределах 13,1 триллиона рублей. Таким образом, ФНБ продолжает быть резервом для финансирования инфраструктурных и социальных программ. К концу 2025 года по прогнозам он вырастет до 13,637 триллиона рублей, или до 6,3 процента ВВП.

Ранее заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что сегодня российский бизнес дошел до предела возможностей в зарплатной гонке. Наращивать фонд оплаты труда еще больше оказывается нерентабельным. Сказываются растущие издержки из-за высоких ставок, налоговой нагрузки и так далее.