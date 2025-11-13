Российская армия сняла на видео ликвидацию десанта ВСУ у Херсона

Беспилотники ВС России ликвидировали десант ВСУ у Херсона

Беспилотники Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали десант Вооруженных сил Украины (ВСУ), двигавшийся по реке Днепр у находящегося под контролем Киева Херсона. Видео Минобороны России передает РИА Новости.

«Разведывательными дронами подразделения войск беспилотных систем 61-й бригады морской пехоты в районе города Херсон было обнаружено плавсредство с десантом на борту, после чего расчеты FPV-дронов (...) поразили обнаруженную цель, а также место эвакуации противника», — заявили в ведомстве.

Ранее подполье рассказало об отключении света в Херсоне сразу после отъезда президента Украины Владимира Зеленского. Накануне он посетил город и сфотографировался на фоне стелы с его названием.