09:16, 13 ноября 2025

Дождь из обломков сбитого беспилотника в столице региона России сняли на видео

Mash опубликовал видео с десятками падающих с неба обломков беспилотника
Константин Лысяков
Константин Лысяков

В сети появилось видео с дождем из обломков беспилотного летательного аппарата, снятое в Орле. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, как десятки светящихся фрагментов дрона падают на фоне ночного неба.

По информации издания, местные жители слышали не менее пяти взрывов подряд. Обломки упали на парковку у жилых домов, повредив несколько машин.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что повреждения также зафиксированы в многоквартирных и частных жилых домах. На местах работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

По данным Минобороны России, в ночь на 13 ноября средства противовоздушной обороны сбили над регионами 130 беспилотников Вооруженных сил Украины. Шесть из них уничтожили над Орловской областью.

