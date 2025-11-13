Силовые структуры
17:34, 13 ноября 2025Силовые структуры

Двое мужчин поплатились за полученную от россиянина криптовалюту

В Рязани двое похитителей криптовалюты получили более восьми лет колонии
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Рязани двое похитителей криптовалюты получили более восьми лет колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они признаны виновными по статье 162 («Разбойное нападение с целью хищения мобильного телефона и денежных средств, находящихся на криптокошельке в виде криптовалюты») УК РФ.

Как установил суд, 24-летний житель Казани и 35-летний житель Ленинградской области узнали о большом количестве биткоинов на криптокошельке жителя Рязани. Они приехали в город и начали следить за потерпевшим, чтобы выяснить его распорядок дня и чем он занимается.

В декабре 2024 года дома у пострадавшего фигуранты, используя электрошокеры и нож, под угрозами заставили мужчину перевести им 13 миллионов 200 тысяч рублей в криптовалюте.

Суд приговорил их к срокам от восьми лет и двух месяцев до восьми лет и семи месяцев колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе серийный грабитель совершил ошибку и попался.

