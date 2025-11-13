Сийярто призвал ЕС прекратить финансирование Киева на фоне скандала с коррупцией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал коррупционный скандал на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Сийярто напомнил, что ЕС уже несколько лет оказывает финансовую помощь Киеву. Однако на Украине процветает коррупция, поэтому логично, что никто до еще не видел точного отчета о расходовании европейских средств.

«Пора прекратить это безумие, мы не должны направлять деньги европейского народа на Украину!» — призвал он.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

