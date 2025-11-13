Спорт
21:01, 13 ноября 2025Спорт

ФИФА номинировала футболиста ЦСКА на премию за самый красивый гол

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) номинировала бразильского футболиста ЦСКА Аллерандро на приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол по итогам года. Об этом сообщается на сайте организации.

На награду могут претендовать игроки, забившие мяч с 11 августа 2024-го по 2 августа 2025-го. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, а также легенд ФИФА.

Мяч, который попал в шорт-лист претендентов на приз, Аллерандро забил 19 августа 2024 года, выступая за бразильскую «Виторию». Нападающий ударом через себя поразил ворота «Крузейро».

25-летний футболист перешел в ЦСКА в феврале 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 13 матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

