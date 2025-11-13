ФИФА номинировала футболиста ЦСКА на премию за самый красивый гол

ФИФА номинировала футболиста ЦСКА Аллерандро на премию за самый красивый гол

Международная федерация футбола (ФИФА) номинировала бразильского футболиста ЦСКА Аллерандро на приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол по итогам года. Об этом сообщается на сайте организации.

На награду могут претендовать игроки, забившие мяч с 11 августа 2024-го по 2 августа 2025-го. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков, а также легенд ФИФА.

Мяч, который попал в шорт-лист претендентов на приз, Аллерандро забил 19 августа 2024 года, выступая за бразильскую «Виторию». Нападающий ударом через себя поразил ворота «Крузейро».

25-летний футболист перешел в ЦСКА в феврале 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 13 матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу.