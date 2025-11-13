Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:12, 13 ноября 2025Наука и техника

Генерал рассказал о новой технике войск РХБЗ

Генерал-майор Ртищев: Войска РХБЗ получили «Тосочки» и машины разведки РХМ-10
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России получили более 20 образцов новой техники за последнее время. О новом оружии рассказал начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев в интервью газете «Красная звезда».

«За последнее время поступило более 20 новых образцов вооружения и средств защиты, такие как тяжелая огнеметная система ТОС-2 ("Тосочка"), машины РХБ разведки нового поколения РХМ-8, -9 и -10, авторазливочная станция АРС-16, подвижная ремонтная мастерская ПМ РХБЗ-5 и многие другие», — сказал он.

Генерал-майор подчеркнул, что военнослужащие дали положительные отзывы на новую технику по результатам ее эксплуатации. Оборудование новых машин позволяет автоматически выполнять многие функции, что облегчает работу экипажей.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

По словам Ртищева, оснащение войск современным вооружением и оборудованием значительно повышает эффективность применения войск.

В августе источники «Известий» сообщили, что в войсках РХБЗ создали подразделения беспилотников. Дроны используют для постановки аэрозольной завесы, РХБ-разведки и наблюдения за местностью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Срочно необходимо прекращение огня». Страны G7 сделали совместное заявление на фоне продвижения армии России на Украине

    Макрон назвал место следующей войны

    Россиянам назвали способ взять ипотеку без постоянной прописки

    Китайские банки начали платить проценты по кредитам за клиентов

    Асмус рассказала о запрете говорить с Наталией Орейро

    Ирина Дубцова снялась в платье с декольте до пупка

    Евросоюз отказался оплачивать поездки в Россию

    Турист испражнился у объекта культурного наследия в Азии и вызвал гнев в сети

    Котенок-циклоп родился в Бразилии

    Генерал рассказал о новой технике войск РХБЗ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости