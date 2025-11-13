Генерал рассказал о новой технике войск РХБЗ

Генерал-майор Ртищев: Войска РХБЗ получили «Тосочки» и машины разведки РХМ-10

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России получили более 20 образцов новой техники за последнее время. О новом оружии рассказал начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев в интервью газете «Красная звезда».

«За последнее время поступило более 20 новых образцов вооружения и средств защиты, такие как тяжелая огнеметная система ТОС-2 ("Тосочка"), машины РХБ разведки нового поколения РХМ-8, -9 и -10, авторазливочная станция АРС-16, подвижная ремонтная мастерская ПМ РХБЗ-5 и многие другие», — сказал он.

Генерал-майор подчеркнул, что военнослужащие дали положительные отзывы на новую технику по результатам ее эксплуатации. Оборудование новых машин позволяет автоматически выполнять многие функции, что облегчает работу экипажей.

По словам Ртищева, оснащение войск современным вооружением и оборудованием значительно повышает эффективность применения войск.

В августе источники «Известий» сообщили, что в войсках РХБЗ создали подразделения беспилотников. Дроны используют для постановки аэрозольной завесы, РХБ-разведки и наблюдения за местностью.