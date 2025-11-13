Мир
09:55, 13 ноября 2025Мир

Госсекретарь США раскрыл проблемы энергосистемы Украины

Рубио: Киев половину дня проводит без электричества и воды
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Киеве жители города половину дня проводят без электричества и воды из-за ослабленной энергосистемы Украины. С таким утверждением выступил госсекретарь США Марко Рубио, заявление опубликовано на официальном сайте Госдепа.

«Проблема состоит в том, что энергосистема Украины с каждым годом становится все менее надежной, и поэтому каждый год они начинают с более низкого уровня, чем в предыдущем. И сейчас, я думаю, в Киеве, например, более 50–60 процентов времени нет электричества и воды», — указал дипломат.

Рубио добавил, что США проводят технические переговоры с Украиной об обеспечении безопасности их энергосистемы и предоставлении для этого конкретного оборудования.

Ранее Рубио заявил, что США практически исчерпали возможности по введению новых антироссийских санкций. Он добавил, что не знает, какие еще ограничения мог бы ввести Вашингтон против Москвы.

