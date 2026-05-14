Шойгу назвал остающийся под контролем ВСУ процент территории ДНР

11:32, 14 мая 2026Россия

Шойгу: ВСУ контролируют немногим более 15 процентов территории ДНР
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается немногим более 15 процентов территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе встречи секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке, которого цитирует РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что территория Луганской Народной Республики занята Российской армией полностью.

Шойгу также рассказал коллегам, что с января Вооруженные силы России заняли в зоне специальной военной операции более 80 населенных пунктов и свыше 1800 квадратных километров территории.

В апреле глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ контролируют до 17 процентов территории Донбасса.

Ранее президент России Владимир Путин фразой «мы знаем, чем все это закончится» высказался об итогах спецоперации. Глава государства подчеркнул, что Москва не будет делать публичных заявлений на этот счет, а просто реализует поставленные цели и задачи.

