19:35, 25 апреля 2026Бывший СССР

Пушилин: ВСУ контролируют до 17 процентов территории Донбасса
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют до 17 процентов территории Донбасса. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«На сегодняшний момент можно говорить о том, что 15-17 процентов противник контролирует территории Донбасса», — сказал он.

21 апреля начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в течение марта-апреля российские войска заняли свыше 30 населенных пунктов и около 700 квадратных километров территории зоны специальной военной операции. С начала года под контроль российских войск перешли более 1700 квадратных километров и 80 населенных пунктов.

Также стало известно, что украинские военные пытались остановить продвижение Российской армии. Однако эти попытки обернулись для ВСУ огромными потерями.

