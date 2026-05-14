11:24, 14 мая 2026

Оценены шансы Месси и Роналду сыграть друг против друга на чемпионате мира

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Paul Hanna / Reuters

Букмекеры оценили шансы аргентинского нападающего Лионеля Месси и португальского форварда Криштиану Роналду сыграть друг против друга на чемпионате мира (ЧМ) 2026 года. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Сборные Португалии и Аргентины могут встретиться в четвертьфинале ЧМ-2026, если займут первые места в группах J и K соответственно и успешно пройдут 1/8 финала. Поставить на такой сценарий предлагают с коэффициентом 2,55. Букмекеры видят фаворитами группового этапа обе команды: на первое место Аргентины дают 1,33, Португалии — 1,50.

При этом вероятность того, что Месси и Роналду не сыграют друг против друга, также высока. Коэффициент на то, что Аргентина и Португалия не встретятся на турнире, составляет 1,45.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Аргентина сыграет в группе J с Алжиром, Австрией и Иорданией. В группе К сыграют сборные Португалии, Демократической Республики Конго, Узбекистана и Колумбии.

