11:31, 14 мая 2026Россия

В России назвали возможную причину отставки глав приграничных регионов

Политолог Иванов объяснил отставку Гладкова курсом на участников СВО во власти
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Отставка глав Белгородской и Брянской областей Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза связана со стремлением обновить руководство власти участниками спецоперации. Такую возможную причину изменений в приграничных регионах назвал политолог Виталий Иванов, его слова приводят «Ведомости».

По его мнению, на эти должности будут назначать тех людей, чьи ключевые компетенции строятся вокруг устойчивости к кризисным ситуациям. Он подчеркнул, что новым главам регионов нужно будет настроить коммуникации с военными и силовыми структурами.

Мнение Иванова разделяет политолог Ростислав Туровский. Он отметил, что замены руководства в Белгородской и Брянской областях прежде всего нужны, чтобы показать усиление контроля Москвы в этих регионах.

Успешность новых глав будет сильно зависеть от поддержки центра, в том числе финансовой, а сложившиеся элиты могут столкнуться с новыми расследованиями коррупции

Ростислав Туровскийполитолог

Об уходе Гладкова с поста стало известно вечером 13 мая. Губернатор уволился по собственному желанию, президент Владимир Путин принял его отставку. Врио главы Белгородской области назначен Александр Шуваев — участник боевых действий в Сирии, спецоперации на Украине и президентской программы «Время героев».

Одновременно с Гладковым свой пост оставил и Богомаз — врио губернатора Брянской области стал выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук, который ранее занимал должность председателя правительства ЛНР. Комментируя отставки глав двух регионов, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Гладкову и Богомазу обязательно предложат новые места работы.

