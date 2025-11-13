Экономика
12:06, 13 ноября 2025Экономика

Евросоюз передал Киеву шесть миллиардов евро за счет российских активов

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о переводе Украине €6 млрд по программе ERA Loans
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Евросоюза перевели Украине очередной транш финансовой помощи в размере шести миллиардов евро по программе ERA Loans, которая предусматривает погашение кредита за счет доходов от замороженных в 2022 году российских активов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщила пресс-служба ЕК.

Она добавила, что Евросоюз продолжает работать с Бельгией и другими странами по поводу покрытия финансовых потребностей Киева на ближайшие годы. Фон дер Ляйен подчеркнула, что приоритетными являются три варианта.

ЕС может использовать свои бюджетные возможности для привлечения средств на рынке капитала или же страны объединения будут привлекать его сами в соответствии с межправительственным соглашением.

Последним способом остается репарационный кредит, в рамках которого замороженные активы России будут использоваться в качестве обеспечения. Их возвращение Москве состоится только в случае выплаты российской стороной компенсации за разрушение инфраструктуры на территории Украины.

Против него пока выступает Бельгия, на которую приходится большая часть заблокированных средств. Страна хочет разделить риски с остальными членами ЕС, чтобы в случае претензий Москвы и других проблем не остаться без поддержки.

