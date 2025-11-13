Израильские туристы подверглись нападению в Европе из-за своей национальности

Il Giorno: Пакистанец на почве ненависти напал на израильских туристов в Милане

Группа израильских туристов подверглась нападению в итальянском Милане из-за своей национальности. Об этом сообщает местное издание Il Giorno.

Уточняется, что инцидент произошел 10 ноября на центральном железнодорожном вокзале этого европейского города. 25-летний пакистанец, три года живший в Италии на улицах, подошел к группе ортодоксальных иудеев, прибывших из США, и начал кричать расистские оскорбления. Затем он ударил одного из них, пострадавшего пришлось госпитализировать. Когда злоумышленника задержали сотрудники железнодорожной станции, он продолжал выкрикивать фразу «Аллах акбар!».

В суде пакистанцу предъявили обвинение в нападении на почве расовой ненависти. Отвечая на вопросы судьи, мужчина заявил, что регулярно посещает мечеть и в настоящее время ищет работу после получения аттестата о среднем образовании в Италии и опыта работы разнорабочим.

Государственный защитник Джанлука Роцца просил смягчить подсудимому меру наказания, учитывая отсутствие у него судимостей.

В августе группа людей жестоко избила израильского туриста во время игры в пейнтбол в Нидерландах. Семья из десяти человек набросилась на четырех иностранцев с криками «Свободу Палестине!» и «Мы доберемся до ваших детей!»

