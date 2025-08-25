Семья из десяти человек избила израильского туриста до потери сознания в Европе

DM: Израильского туриста жестоко избили во время игры в пейнтбол в Нидерландах

Группа людей жестоко избила израильского туриста во время игры в пейнтбол в Европе. Об этом сообщает таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что нападение произошло 21 августа в парке Center Parcs в деревне Вестерховен, Нидерланды. Очевидец произошедшего рассказал, что семья из десяти человек набросилась на четырех израильтян с криками «свободу Палестине!» и «мы доберемся до ваших детей!» и начала бросать в них камни и песок. Двух пострадавших, один из которых потерял сознание, пришлось госпитализировать.

Другой свидетель утверждает, что нападение совершила группа голландцев арабского происхождения. «Это очень тяжелая травма для нас, и особенно для детей, которые там были», — признался он.

По данным голландской полиции, драка началась после спора о правилах игры в пейнтбол. Полиция арестовала одного из подозреваемых —15-летнего подростка из Ультрехта. Расследование продолжается.

В июле мигрант из Сирии набросился на израильского туриста в Греции и откусил кусок его уха. Он подошел к разговаривавшему с женой на иврите мужчине, начал кидать в пару песок и выкрикивать лозунги.