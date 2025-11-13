Кассир российской кондитерской фабрики украла миллионы ради квартиры и машин

Бывший кассир кондитерской фабрики из Березовского получила пять лет за хищения

Бывший кассир кондитерской фабрики города Березовский Кемеровской области получила пять лет колонии общего режима за хищение 36 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, она присвоила деньги, работая в должности с 2021 по 2024 год. Получая от контролеров инкассаторской службы наличность по договорам поставки продукции она не вносила информацию о поступивших доходах в бухгалтерскую отчетность, а присваивала деньги. Благодаря махинациям ее семья купила автомобили, квартиру и съездила в путешествие за границу.

Ранее в Новороссийске задержали 41-летнюю кассиршу банка, похитившую 15 миллионов рублей.

