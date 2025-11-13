Силовые структуры
13:00, 13 ноября 2025Силовые структуры

Кассир российской кондитерской фабрики украла миллионы ради квартиры и машин

Бывший кассир кондитерской фабрики из Березовского получила пять лет за хищения
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший кассир кондитерской фабрики города Березовский Кемеровской области получила пять лет колонии общего режима за хищение 36 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, она присвоила деньги, работая в должности с 2021 по 2024 год. Получая от контролеров инкассаторской службы наличность по договорам поставки продукции она не вносила информацию о поступивших доходах в бухгалтерскую отчетность, а присваивала деньги. Благодаря махинациям ее семья купила автомобили, квартиру и съездила в путешествие за границу.

Ранее в Новороссийске задержали 41-летнюю кассиршу банка, похитившую 15 миллионов рублей.

