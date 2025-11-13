Ксения Бородина испортила пиджак за сотни тысяч рублей через 35 минут после примерки

Ведущая Ксения Бородина испортила пиджак за 582 тысячи рублей после примерки

Российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина испортила пиджак за сотни тысяч рублей после примерки. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Вначале 42-летняя знаменитость продемонстрировала снимок, где позирует в белом жакете итальянского бренда Loro Piana. Известно, что стоимость данного изделия на официальном сайте составляет 6,2 тысячи евро (примерно 582 тысячи рублей).

Затем она запечатлела указанный предмет гардероба с розовыми пятнами от пролитой жидкости. «Сказать, что обидно, — это ничего не сказать. 35 минут просуществовал на мне белый жакет», — указала в подписи ведущая.

В октябре Ксения Бородина похвасталась образом почти за два миллиона рублей.

