Ксения Бородина испортила пиджак за сотни тысяч рублей через 35 минут после примерки

Ведущая Ксения Бородина испортила пиджак за 582 тысячи рублей после примерки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина испортила пиджак за сотни тысяч рублей после примерки. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Вначале 42-летняя знаменитость продемонстрировала снимок, где позирует в белом жакете итальянского бренда Loro Piana. Известно, что стоимость данного изделия на официальном сайте составляет 6,2 тысячи евро (примерно 582 тысячи рублей).

Затем она запечатлела указанный предмет гардероба с розовыми пятнами от пролитой жидкости. «Сказать, что обидно, — это ничего не сказать. 35 минут просуществовал на мне белый жакет», — указала в подписи ведущая.

В октябре Ксения Бородина похвасталась образом почти за два миллиона рублей.

