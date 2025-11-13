Курсант московского университета МВД покончил с собой на тренировке

Студент второго курса московского университета МВД имени В. Я. Кикотя покончил с собой. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, это произошло на тренировке в тире. Приехавшие на место медики не смогли спасти 19-летнего юношу. Как стало известно изданию Baza, он приехал на обучение в Москву из Твери. На месте работают следственные органы.

