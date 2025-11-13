Силовые структуры
14:55, 13 ноября 2025Силовые структуры

Курсант московского университета МВД покончил с собой на тренировке

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Студент второго курса московского университета МВД имени В. Я. Кикотя покончил с собой. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, это произошло на тренировке в тире. Приехавшие на место медики не смогли спасти 19-летнего юношу. Как стало известно изданию Baza, он приехал на обучение в Москву из Твери. На месте работают следственные органы.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье школьник стал жертвой жестокого избиения на улице. По делу задержали 15-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении.

