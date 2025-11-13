Лавров рассказал о своей кофте с надписью СССР

Лавров объяснил, что для него значит кофта с надписью СССР

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему в Анкоридже он появился в кофте с надписью СССР и что она для него значит. Слова российского министра опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

«Горжусь своей страной, в которой я родился и вырос, получил достойное образование, начал и продолжаю дипломатическую карьеру. Россия, как известно, — продолжатель СССР, а в целом у нашей страны-цивилизации тысячелетняя история», — пояснил дипломат.

Он также отметил, что у него в гардеробе есть и футболка, на которой изображен герб Российской империи, однако это не говорит о желании возродить империю. Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия гордится непрерывностью развития и укрепления государства. «Возможно, на Западе чувство патриотизма, верности Родине отмирает, но для нас — это часть генетического кода», — резюмировал он.

Ранее Лавров объяснял появление в Анкоридже в этой кофте тем, что он помнит свои корни.