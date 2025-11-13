Экономика
Магнитная буря на Земле затянулась

ИКИ РАН: Магнитная буря на Земле длится вторые сутки
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Магнитная буря на Земле длится уже вторые сутки, сообщили в Telegram-канале Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Ее окончания ожидают до конца четверга, 13 ноября. Текущая буря оказалась самой сильной за 2025 год. В пике в среду, 12 ноября, геомагнитный индекс Kp достигал значений G4.3-G4.7 (очень сильная буря). Однако ожидавшийся высший уровень G5 (экстремальная буря) в итоге достигнут не был. В настоящее время геомагнитное поле спокойно, однако в ближайшие сутки вероятность возникновения средней магнитной бури сохраняется.

Магнитная буря была вызвана мощной солнечной вспышкой и привела к интенсивным полярным сияниям. Следующие возмущения геомагнитного поля ожидаются на Земле 25 и 26 ноября.

