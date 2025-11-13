Меладзе потратил сотни тысяч рублей на лечение в России

Shot: Певец Валерий Меладзе потратил более 400 тысяч рублей на лечение в России

Певец Валерий Меладзе потратил более 400 тысяч рублей на лечение в российских клиниках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что артист посещает медучреждения Москвы в перерывах между гастролями по США и странам Европы. Так, во время очередного приезда в столицу 60-летний исполнитель прошел обследование и оплатил счета почти на полмиллиона рублей.

Ранее стало известно, что Меладзе открыл свой юбилейный тур по США выступлением в Сент-Питерсберге, штат Флорида. По данным Shot, за концерт артист заработал 270 тысяч долларов (около 22 миллионов рублей). Всего за время гастролей по США Меладзе выручил около трех миллионов долларов (около 244 миллионов рублей).