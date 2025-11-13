Финляндия заявила о слишком далеко зашедшем сотрудничестве России и Китая

Хяккянен: Сотрудничество России и Китая зашло слишком далеко

Сотрудничество России и Китая зашло слишком далеко и теперь представляет угрозу для Европы и НАТО. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает The Defense Post.

«Китай делает это (развивает сотрудничество с Россией — прим. «Ленты.ру») вполне осознанно», — заявил глава Минобороны Финляндии.

Хяккянен добавил, что взаимодействие двух стран зашло слишком далеко, в связи с чем страны Северной Европы активизируют оборонное сотрудничество для «противодействия будущим угрозам», одновременно поддерживая потенциал НАТО на севере. В частности, они намерены использовать 250 истребителей для охраны границы с Россией и утроить производство боеприпасов.

Ранее МИД Финляндии объявил о решении восьми стран внести 500 миллионов евро в инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке у США оружия для Вооруженных сил Украины.

