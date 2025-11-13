Москвичам рассказали об аномалии в октябре

Вильфанд: Погода в октябре в Москве оказалась аномально теплой

В Москве погода в минувшем октябре оказалась аномально теплой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, средняя месячная температура в октябре в столице составила 7,5 градуса. Показатель превысил климатическую норму на 1,7 градуса. Кроме того, за месяц в городе выпало 96 миллиметров осадков, что составляет 137 процентов от месячной нормы.

Ранее синоптики спрогнозировали образование «неуверенного» снежного покрова в Москве на выходных, 15 и 16 ноября. Его высота может составить до трех сантиметров. Вместе со снегом в столице пройдет дождь с порывами ветра до 15 метров в секунду.