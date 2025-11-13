Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:46, 13 ноября 2025Экономика

Москвичам рассказали об аномалии в октябре

Вильфанд: Погода в октябре в Москве оказалась аномально теплой
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве погода в минувшем октябре оказалась аномально теплой. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам синоптика, средняя месячная температура в октябре в столице составила 7,5 градуса. Показатель превысил климатическую норму на 1,7 градуса. Кроме того, за месяц в городе выпало 96 миллиметров осадков, что составляет 137 процентов от месячной нормы.

Ранее синоптики спрогнозировали образование «неуверенного» снежного покрова в Москве на выходных, 15 и 16 ноября. Его высота может составить до трех сантиметров. Вместе со снегом в столице пройдет дождь с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зима может стать решающей для Украины». В России объявили о реализации самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Названа первая напавшая на НАТО страна

    На Западе высмеяли попытки оправдать Зеленского в новом коррупционном скандале

    Школьники избили девочку и прижгли ей ноги утюгом в российском регионе

    Шойгу назвал западный порядок придуманным и иллюзорным

    Евросоюз предупредили о последствиях вступления Украины

    Стало известно о контратаках окруженных в Купянске бойцов ВСУ ради еды

    Азаров связал «дело Миндича» с работой США

    Москвичам рассказали об аномалии в октябре

    Российские войска уничтожили наемников у Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости