Москвичей предупредили об опасном ветре

«Городское хозяйство Москвы»: 14 ноября на столицу обрушится сильный ветер

С начала пятницы, 14 ноября, на Москву обрушится сильный ветер. Об опасном явлении предупредило жителей столицы «Городское хозяйство Москвы» в своем Telegram-канале.

Синоптики спрогнозировали, что с 00:00 14 ноября и до конца суток в городе ожидается усиление ветра — порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В ведомстве призвали жителей столицы соблюдать осторожность и быть внимательными — не прятаться под деревьями и ненадежными конструкциями, а также не парковать автомобили в таких местах.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности, который будет действовать трое суток. По данным синоптиков, в пятницу в столице местами ожидается ветер скоростью до 15 метров в секунду. В субботу пройдут осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег; местами прогнозируется налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица.