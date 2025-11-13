Культура
22:56, 13 ноября 2025Культура

На Ариану Гранде напали в Сингапуре

На певицу Ариану Гранде напал фанат на премьере мюзикла «Злая» в Сингапуре
Андрей Шеньшаков

Фото: Jack Taylor / Reuters

На певицу и актрису Ариану Гранде напал фанат во время премьеры второй части мюзикла «Злая», в которой она играет главную роль. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел во время проходки команды фильма по красной дорожке. В какой-то момент один из поклонников творчества Гранде прорвался через оцепление охраны и подбежал к девушке, чтобы сфотографироваться. На помощь пришла коллега Арины Синтия Эриво, которая оттолкнула молодого человека, после чего его скрутила охрана.

Ранее стало известно, что американская певица и актриса Ариана Гранде раскрыла правду о пластических операциях.

