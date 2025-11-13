В Запорожье семьи погибших военных ВСУ пригласили на оперетту Веселая вдова

В Запорожье горсовет пригласил членов семей погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесплатно посетить спектакль «Веселая вдова». Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Департамент по вопросам ветеранской политики Запорожского горсовета приглашает вас бесплатно посетить на этой неделе спектакль "Веселая вдова"», — говорилось в сообщении Водянской ОТГ. Сейчас соответствующий пост в Telegram-канале уже удален.

Спектакль рассказывает о богатой вдове, чье состояние привлекло внимание многочисленных поклонников.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский может использовать бесславную смерть тысяч бойцов Вооруженных сил Украины в котлах в своих интересах.