14:47, 13 ноября 2025Бывший СССР

На Западе назвали две причины самой сложной для Украины зимы

Politico: Предстоящая зима может стать самой опасной для Украины с 2022 года
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Предстоящая зима может стать самой опасной для Украины с 2022 года. Об этом сообщает изданиеPolitico.

«Украина столкнулась с очередной суровой зимой, которую, возможно, не удастся преодолеть ни героизмом, ни импровизацией», — предрекли Politico.

В первую очередь это объясняется финансовым кризисом, с которым столкнется Украина, если Брюссель не увеличит финансирование Киева. Второй причиной, по мнению Politico, является успех Вооруженных сил (ВС) России на поле боя. Потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) Вооруженными силами Украины (ВСУ) укрепит позиции Российской армии.

Ранее стало известно, что Украина рискует остаться без денег в феврале 2026 года из-за позиции Бельгии, которая блокирует план по предоставлению репарационного кредита в размере 140 миллиардов евро.

