Кошкович: Чтобы оправдать Зеленского, СМИ нужно писать, что он выше коррупции

Если западные СМИ хотят оправдать возможное участие президента Украины Владимира Зеленского в новом коррупционном скандале, то тогда им нужно писать статьи о том, что лидера страны «нельзя оскорблять всякими подозрениями» для поддержки морального духа украинских военных. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в своем аккаунте социальной сети X.

«Уважаемые либеральные СМИ, если вам нужна фраза, чтобы выбраться из этой переделки с Зеленским, то вот: "В такой поворотный момент, как сейчас, президенту Украины мало быть выше коррупции, он должен восприниматься и как стоящий над коррупцией" (...). Или еще: "Подозрения, которые охватывают украинского лидера, окажут пагубное влияние на моральный дух ВСУ в то время, когда Украина меньше всего может себе это позволить". Будет так же хорошо», — сыронизировал эксперт.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек Зеленского», в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук.

Телеканал ABC News сообщил, что Зеленский рискует столкнуться с проблемами в отношениях с президентом США Дональдом Трампом из-за обвинений НАБУ в адрес Миндича.

