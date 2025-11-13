Начальник войск РХБЗ рассказал о применении роботов

Генерал-майор Ртищев: Войска РХБЗ применяют БПЛА для разведки и постановки завес

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России активно применяют беспилотники и роботизированные платформы в ходе СВО. Об этом начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев рассказал в интервью газете «Красная звезда».

«Отдельно хочется отметить широкое распространение и применение в специальной военной операции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые активно внедряются для ведения РХБ разведки и постановки аэрозольных завес. Помимо БПЛА все более массово начинаем применять наземные робототехнические комплексы и морские (водные) безэкипажные платформы», — сказал он.

Ртищев подчеркнул, что беспилотники эффективно показали себя при выполнении задач в боевых условиях.

Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы в зоне СВО применяют наземные робототехнические комплексы «Курьер» для постановки дымовых завес. Роботы расставляют дымовые шашки УДШ, которые маскируют войска.