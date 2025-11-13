Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:53, 13 ноября 2025Наука и техника

Начальник войск РХБЗ рассказал о применении роботов

Генерал-майор Ртищев: Войска РХБЗ применяют БПЛА для разведки и постановки завес
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России активно применяют беспилотники и роботизированные платформы в ходе СВО. Об этом начальник войск РХБЗ генерал-майор Алексей Ртищев рассказал в интервью газете «Красная звезда».

«Отдельно хочется отметить широкое распространение и применение в специальной военной операции беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые активно внедряются для ведения РХБ разведки и постановки аэрозольных завес. Помимо БПЛА все более массово начинаем применять наземные робототехнические комплексы и морские (водные) безэкипажные платформы», — сказал он.

Ртищев подчеркнул, что беспилотники эффективно показали себя при выполнении задач в боевых условиях.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее Минобороны России сообщило, что бойцы в зоне СВО применяют наземные робототехнические комплексы «Курьер» для постановки дымовых завес. Роботы расставляют дымовые шашки УДШ, которые маскируют войска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ в Красноармейске фразой «никто не заставляет их умирать»

    Пенсионерка продала жилье из-за переезда в Австралию и оказалась жертвой аферистов

    Стала известна основная версия крушения самолета в Грузии

    Китай отверг обвинение Запада по Украине

    Китай раскрыл силу своего ядерного потенциала

    Раскрыто число совершенных в Москве с начала года преступлений

    Обнаружены тела всех турецких военных после крушения самолета в Грузии

    В России подешевели легковушки с пробегом

    В России на грани банкротства оказались тысячи перевозчиков

    В России зависший над высоткой вертолет сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости