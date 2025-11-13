Народного артиста России экстренно прооперировали

Mash: Народного артиста России Владимира Стеклова прооперировали из-за рака

Народного артиста России Владимира Стеклова экстренно госпитализировали после жалоб на ухудшение самочувствия, ему потребовалась операция. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что врачи диагностировали у 77-летней звезды «Кадетства» рак предстательной железы и незамедлительно провели операцию по удалению злокачественной опухоли. По данным Mash, сейчас актер чувствует себя лучше. Отмечается, что во время операции хирурги использовали робота — механические руки выполняли точные движения, не задевая сосуды и нервы.

В августе 2024 года Владимир Стеклов также перенес операцию по удалению опухоли. Актер провел несколько дней в стационаре, ему удалили пораженный участок кожи головы.