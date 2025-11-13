Российский следователь обогатился на столкновении вертолета с самолетом

Бывшему следователю дали 14 лет за вымогательство и злоупотребление полномочиями

Бывшего заместителя руководителя отдела Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Александра Задорина приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о взятке в особо крупном размере, вымогательстве, незаконном освобождении от уголовной ответственности и злоупотреблении полномочиями. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Как установил суд, будучи следователем-криминалистом, Задорин расследовал дело о столкновении гидросамолета Cessna и вертолета Robinson R-44 над Истринским водохранилищем в августе 2015 года, которое унесло жизни девяти человек. Он принялся вымогать у виновного деньги, обещая помочь в непривлечении его к уголовной ответственности. В итоге следователь обогатился на 2,5 миллиона рублей.

Расследуя незаконную деятельность Задорина, силовики выяснили, что также в 2019 году он украл ювелирные изделия на сумму свыше 19 миллионов рублей, которые были изъяты по другому делу и являлись вещественными доказательствами. А в 2023 году Задорин прекратил уголовное преследование в отношении лица, которого обвиняли в нарушении правил безопасности на стройке, стоившем жизни рабочему.

