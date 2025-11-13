Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 13 ноября 2025Наука и техника

Обнаружена природная защита от болезни Альцгеймера

MP: Молекула FAM151B-DT спасает мозг от нейродегенерации
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Международная команда ученых из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Калифорнийского университета обнаружила новую молекулу РНК, которая помогает мозгу защищаться от разрушительных последствий болезни Альцгеймера, Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний. Исследование опубликовано в журнале Molecular Psychiatry (MP).

Речь идет о длинной некодирующей РНК FAM151B-DT, уровень которой резко снижается в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера, фронтотемпоральной деменцией и другими патологиями. Ученые выяснили, что эта РНК участвует в регуляции «белкового баланса» — помогает клеткам удалять дефектные белки тау и α-синуклеин, чье накопление вызывает гибель нейронов.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Когда исследователи искусственно «отключали» FAM151B-DT, клетки теряли способность очищаться: процесс аутофагии нарушался, а токсичные белковые сгустки накапливались быстрее. Напротив, повышение активности этой РНК активировало механизмы самоочищения клеток и снижало количество поврежденных белков.

Авторы считают, что FAM151B-DT может стать перспективной мишенью для будущих методов лечения нейродегенеративных болезней — тех, которые пока остаются неизлечимыми.

Ранее ученые нашли способ очищать мозг от токсичных остатков крови после инсульта с помощью низкоинтенсивного ультразвука, который активирует естественные механизмы выведения клеточного мусора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместо процветающих городов — пустота». Жители Финляндии беднеют без россиян. Они требуют открыть границу для туристов

    В G7 захотели усилить давление на Россию из-за Украины

    Украина обратилась к США с просьбой помочь пережить зиму

    Обнаружение тайника пропавших в тайге Усольцевых с сотнями тысяч рублей объяснили

    Эмили Ратаковски без штанов снялась на снегоходе

    Токаев связал успехи России с Путиным

    В России уличили Украину в неспособности что-либо сделать в рамках переговоров

    Оценены шансы Овечкина провести худший сезон в карьере

    Лавров призвал США воздержаться от эскалации на Украине

    Лавров заявил об открытости для Европы иницативы Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости