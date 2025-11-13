Опубликовано фото обугленных останков бойца ВСУ в курском приграничье

Обугленные останки украинского солдата нашли в Курской области

Останки украинского солдата нашли в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с одной из воюющих в зоне проведения СВО группировок российских войск.

Тело бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) на снимке лежит лицом к земле, его ноги, рука и часть туловища сильно обуглены. Участок земли рядом покрыт пеплом, видны следы горения, похожие на кострище.

Автор канала также призвал семьи украинских военнослужащих убеждать их сдаваться в плен ради сохранения жизни.

В курском приграничье до сих пор продолжают находить останки украинских военнослужащих. Ранее еще одного бойца ВСУ обнаружили в виде мумифицированных останков. В этом случае опознать человека можно только по ДНК.