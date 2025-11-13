Россия
13:07, 13 ноября 2025Россия

Определена дата большой пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина

Песков: Дата большой пресс-конференции и прямой линии Путина определена
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Дата большой пресс-конференции и прямой линии российского президента Владимира Путина определена. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

При этом самой даты представитель Кремля не назвал.

«Подготовка ведется активно. По деталям будем своевременно вам рассказывать», — сказал пресс-секретарь.

Кремль дозировано дает информацию о намеченном мероприятии. Так, ранее Песков сообщил, что дата прямой линии президента России, которая пройдет в совмещенном с пресс-конференцией формате, будет своевременно названа.

