Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:38, 13 ноября 2025Бывший СССР

Пашинян прилюдно отчитал чиновника из-за одной проблемы

Пашинян прилюдно отчитал спикера парламента Армении Симоняна
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Grigory Sysoev / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилюдно отчитал спикера парламента республики за полупустой зал во время заседания. Об этом сообщает Minval в своем Telegram-канале.

Отмечается, что после этого глава армянского правительства хлопнул крышкой ноутбука и покинул зал парламента. Вслед за ним из зала также вышел и Симонян.

«Пашинян отчитал спикера парламента Алена Симоняна за полупустой зал и, не дождавшись кворума, покинул заседание», — сообщили журналисты. Отмечается, что из-за инцидента обсуждение бюджета на 2026 год пришлось отложить на 20 минут.

Ранее Пашинян записал очередное видео под музыку. На записи видно, как глава правительства в своем кабинете слушает песню российской рок-группы ДДТ «Осень».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский НПЗ полностью остановил переработку нефти

    Бывший сотрудник российской колонии получил срок за 16 преступлений

    В Москве отец пятиклассника избил учителя в школе

    В МТС заявили об урегулировании спора из-за повышения тарифов в 2024 году

    В Россию стали чаще приезжать интеллигентные туристы из Китая

    Алиев назвал президента-помощника

    Володин заявил о признании в России водительских прав только из одной категории стран

    На Украине рассмотрят вопрос лишения гражданства «кошелька Зеленского»

    Европейских лидеров обвинили во лжи после коррупционного скандала на Украине

    Раскрыты новые подробности о состоянии подорвавшегося на мине-ловушке под Москвой мальчика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости