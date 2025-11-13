Пашинян прилюдно отчитал чиновника из-за одной проблемы

Пашинян прилюдно отчитал спикера парламента Армении Симоняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилюдно отчитал спикера парламента республики за полупустой зал во время заседания. Об этом сообщает Minval в своем Telegram-канале.

Отмечается, что после этого глава армянского правительства хлопнул крышкой ноутбука и покинул зал парламента. Вслед за ним из зала также вышел и Симонян.

«Пашинян отчитал спикера парламента Алена Симоняна за полупустой зал и, не дождавшись кворума, покинул заседание», — сообщили журналисты. Отмечается, что из-за инцидента обсуждение бюджета на 2026 год пришлось отложить на 20 минут.

Ранее Пашинян записал очередное видео под музыку. На записи видно, как глава правительства в своем кабинете слушает песню российской рок-группы ДДТ «Осень».