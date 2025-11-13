Пассажир российского самолета отказался лететь и вынудил пилотов вернуться в терминал

Пассажир рейса из Хабаровска отказался лететь в Москву в последний момент

Пассажир самолета российской авиакомпании в последний момент отказался лететь и вынудил пилотов вернуться в терминал. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел 10 ноября на рейсе из Хабаровска в Москву. Вскоре после того как лайнер начал выруливать на взлетную полосу, экипаж запросил возврат на место стоянки по требованию пассажира, отказавшегося от продолжения полета. Причины такого решения путешественника и его дальнейшая судьба не раскрываются.

Ранее пассажир авиакомпании Delta Air Lines добровольно отказался от полета из-за перевеса на борту самолета и заработал на этом. Перевозчик предложил ему ваучеры на путешествия в размере 3000 долларов (около 250 тысяч рублей).

