Пассажиры и экипаж российского самолета пожаловались на рвоту на рейсе из Таиланда

Пассажиры и члены экипажа рейса из Бангкока в Москву пожаловались на тошноту

Пассажиры и члены экипажа российского самолета одновременно пожаловались на тошноту и рвоту на рейсе из Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что борт летел из Бангкока в московский аэропорт Шереметьево. Незадолго до приземления пилотам сообщили, что несколько пассажиров и членов экипажа почувствовали себя плохо: они страдали от тошноты, головной боли и рвоты из-за резкого запаха в эконом-классе.

Бортпроводники заподозрили, что причиной мог стать аммиак. Пилоты проверили все бортовые системы и не нашли никаких проблем. Лайнер благополучно приземлился, его встретила бригада скорой помощи. Пассажиры отказались от помощи, а членов экипажа госпитализировали.

Росавиация расследует инцидент.

Ранее самолет Superjet экстренно вернулся в российский аэропорт из-за трещины на лобовом стекле. Инцидент произошел на рейсе из Минеральных Вод в Тель-Авив.

