Пассажиры и экипаж российского самолета пожаловались на рвоту на рейсе из Таиланда

Пассажиры и члены экипажа российского самолета одновременно пожаловались на тошноту и рвоту на рейсе из Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».
Уточняется, что борт летел из Бангкока в московский аэропорт Шереметьево. Незадолго до приземления пилотам сообщили, что несколько пассажиров и членов экипажа почувствовали себя плохо: они страдали от тошноты, головной боли и рвоты из-за резкого запаха в эконом-классе.
Бортпроводники заподозрили, что причиной мог стать аммиак. Пилоты проверили все бортовые системы и не нашли никаких проблем. Лайнер благополучно приземлился, его встретила бригада скорой помощи. Пассажиры отказались от помощи, а членов экипажа госпитализировали.
Росавиация расследует инцидент.
Ранее самолет Superjet экстренно вернулся в российский аэропорт из-за трещины на лобовом стекле. Инцидент произошел на рейсе из Минеральных Вод в Тель-Авив.