21:00, 13 ноября 2025Россия

Отсутствие пострадавших среди жителей Карелии при падении истребителя Минобороны объяснили

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Парфенчиков|Карелия»

При падении истребителя Минобороны России Су-30 в Карелии никто не пострадал, так как борт упал вдали от населенных пунктов. Так отсутствие пострадавших среди местных жителей объяснил глава Карелии Артур Парфенчиков в Telegram.

По словам чиновника, Су-30 рухнул в лесном массиве. Намеренно ли экипаж самолета увел борт от населенных пунктов, неизвестно.

О крушении борта стало известно в четверг, 13 ноября. В оборонном ведомстве подтвердили факт падения самолета и отметили, что истребитель выполнял учебно-тренировочный полет.

Известно, что экипаж истребителя не выжил.

